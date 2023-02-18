Manchester City liderlik yolunda yara aldı

Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest sahasında Manchester City'i konuk etti.
City, 41. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle skoru 1-0 yaparak soyunma odasına önde gitti. İkinci yarıda ise Nottingham Forest, C. Wood'un 84. dakikada bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 1-1 berabere sonuçlandı. Manchester City beraberliğin ardından puanını 52'ye yükselterek lider Arsenal'ın 1 maç fazlasıyla 2 puan gerisinde yer aldı.
DİĞER SONUÇLAR:
Brentford 1 - 1 Crystal Palace
Brighton 0 - 1 Fulham
Everton 1 - 0 Leeds United
Wolverhampton 0 - 1 Bournemouth