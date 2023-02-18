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Spor

Manchester City liderlik yolunda yara aldı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Nottingham Forest ile 1-1 berabere kaldı ve lider Arsenal'in 2 puan gerisinde kaldı.

18 Şubat 2023 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
Manchester City liderlik yolunda yara aldı
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Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest sahasında Manchester City'i konuk etti.

City, 41. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle skoru 1-0 yaparak soyunma odasına önde gitti. İkinci yarıda ise Nottingham Forest, C. Wood'un 84. dakikada bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 1-1 berabere sonuçlandı. Manchester City beraberliğin ardından puanını 52'ye yükselterek lider Arsenal'ın 1 maç fazlasıyla 2 puan gerisinde yer aldı.

DİĞER SONUÇLAR:

Brentford 1 - 1 Crystal Palace

Brighton 0 - 1 Fulham

Everton 1 - 0 Leeds United

Wolverhampton 0 - 1 Bournemouth

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