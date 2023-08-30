Manchester City, Matheus Nunes transferi için anlaşma sağladı

Manchester City, orta saha rotasyonuna Matheus Nunes'i de eklemeye hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre, Pep Guardiola'nın ekibinin Nunes'in transferi için Wolverhampton ile sözlü anlaşma sağladığı belirtildi.

Manchester City'nin, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Wolverhampton'a 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan Manchester City'nin 21 yaş altı takımında forma giyen Tommy Doyle'un da 6 milyon euro karşılığında Wolverhampton'a katılacağı aktarıldı. Doyle'un bir sonraki satışında da Manchester City'nin pay alacağı ifade edildi.

Her iki oyuncunun transferlerinin de kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklendiği kaydedildi.