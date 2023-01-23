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Spor

Manchester City, Maximo Perrone'yi kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Velez Sarsfield'da forma giyen Maximo Perrone'yi kadrosuna kattı.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 23:44 - Güncelleme:
Manchester City, Maximo Perrone'yi kadrosuna kattı
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Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Arjantin kulübü Velez Sarsfield'ın orta saha oyuncusu Maximo Perrone'yi transfer etti.

Manchester City'den yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile 5,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, Perrone'nin Manchester City'e bonservis bedelinin 8 milyon sterlin civarında olduğunu öne sürdü.

Altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield'ın A takımındaki ilk maçına 2022'nin mart ayında çıkan Perrone, Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynuyor.

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