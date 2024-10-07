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Spor

Manchester City, Premier Lig'e açtığı davayı kazandı

Manchester City, Premier Lig yönetiminin iki sponsorluk anlaşmasını iptal etmesiyle ilgili karara karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Premier Lig yönetimini haksız buldu.

7 Ekim 2024 Pazartesi 18:06 - Güncelleme:
Manchester City, Premier Lig'e açtığı davayı kazandı
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Manchester City'nin iki sponsorluk anlaşmasının iptaline ilişkin Premier Lig'e açtığı davada karar duyuruldu.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Premier Lig'in Manchester City'nin iki sponsorluk anlaşmasını haksız yere iptal ettiğine karar verildiği belirtildi.

Premier Lig, Manchester City'ye kulüp ve kulüple ilgili şirketler arasındaki ticari anlaşmaları düzenleyen ilişkili taraf işlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle sponsorluk anlaşmasına izin vermemişti.

Manchester City'nin açıklamasında ise bu kararların haksız bulunduğu, Premier Lig'in kuralları uygulamada adil olmadığına karar verildiği ifade edildi.

Bu kararın Premier Lig yönetiminin Manchester City'nin ligin mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yönelttiği 115 suçlamayla ilgisi bulunmuyor.

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