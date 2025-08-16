Manchester City, Premier Lig'e galibiyetle başladı

Premier Lig'in 1. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolves'a konuk oldu. Manchester City, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Manchester City'nin ilk golünü 34. dakikada Erling Haaland kaydetti. Hızını kesmeyen City, 37. dakikada Tijjani Reijnders ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstün futboluna devam eden City, 61. dakikada Haaland ile skoru 3-0'a getirdi. Mücadelenin 81. dakikasında ise Rayan Cherki sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında gol çıkmadı ve Manchester City, Wolves'u 4-0 mağlup etti.

REIJNDERS'TEN SİFTAH

Manchester City'nin yeni transferi Hollandalı orta saha, Wolves karşısında çıktığı ilk Premier Lig maçında Manchester City formasıyla ilk golünü 37. dakikada kaydetti. Ayrıca 27 yaşındaki yıldız, üçüncü golün asistini yaptı.

CHERKI DE İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Manchester City'nin bir başka transferi Rayan Cherki de, karşılaşmanın 81. dakikasında ilk Premier Lig maçında golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, 2025/26 sezonuna 3 puan ile başladı.

Ligde gelecek hafta Manchester City, Tottenham'ı konuk edecek. Wolves ise Bournemouth deplasmanında olacak.