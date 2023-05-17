Manchester City, Real Madrid'i ezip geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

İspanya'daki 1-1'in rövanşında Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı Manchester City, 4-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 23 ve 37. dakikalarda Bernardo Silva, 76. dakikada Eder Militao (Kendi kalesine) ve 90+1. dakikada Julian Alvarez attı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu maçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 191. maçına çıktı. İtalyan teknik adam, turnuvada en çok maça çıkan antrenör oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Real Madrid, bu yıl Devler Ligi'ne yarı finalde veda etti.

2 yıl aradan sonra finale yükselen Manchester City, finalde İtalyan ekibi Inter ile kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki final karşılaşması 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

İstanbul'da daha önce de 2005 yılında final oynanmış, o dönem de bir İtalyan takımı Milan ile bir İngiliz ekibi Liverpool karşı karşıya gelmişti. O maçı Liverpool, penaltılar sonucu kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.