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Spor

Manchester City rekor kırarak çeyrek finale çıktı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, Swansea City'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 22:59 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 22:59
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Kupanın 5. tur mücadelesinde, lig lideri Manchester City, Liberty Stadı'nda Championship ekiplerinden Swansea City'nin konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Manchester City, 30. dakikada Kyle Walker, 47. dakikada Raheem Sterling ve 50. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti. Swansea City'nin tek golünü, 77. dakikada Morgan Whittaker kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City, turnuvada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Manchester City, bu sonuçla birlikte üst üste 15. maçını kazandı ve İngiltere'nin en üst liglerinde bir takımın yakaladığı en uzun seri rekorunu kırdı.

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