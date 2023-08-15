Manchester City, Rico Lewis ile yeni sözleşme imzaladı

Manchester City, 18 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Rico Lewis'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Rico Lewis, Manchester City ile 2028 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

İngiliz defans oyuncusu, City'nin akademisine 8 yaşında katıldıktan sonra yaş gruplarında ilerleyerek takımın teknik direktörü Pep Guardiola'nın A takımı kadrosuna dahil edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 23 resmi maça çıkan Rico Lewis, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1427 dakika sahada kalan 18 yaşındaki sağ bek, 1 golle skora etki etti.