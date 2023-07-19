Manchester City, Riyad Mahrez için Al Ahli ile anlaştı

Suudi Arabistan ekipleri yıldız futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

The Athletic'e göre, Al-Ahli kulübünün Manchester City'nin Cezayirli yıldızı Riyah Mahrez için İngiliz kulübüyle 30+5 milyon euro şeklinde el sıkıştığı belirtildi.

32 yaşındaki kanat oyuncusunun perşembe günü Suudi Arabistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ve Al-Ahli ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Riyad Mahrez, Manchester City'nin yeni sezon öncesi 25 kişilik Japonya kamp kadrosunda da yer almamıştı.