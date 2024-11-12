Manchester City, Rodri'nin alternatiflerini belirledi

Manchester City'de Rodri'nin sakatlığı sonrası transfer planını hızlandırdı.

İngiliz ekibinin Balon d'Or kazanan yıldızının yokluğunda gideceği hedefler belli oldu.

City'nin, İspanyol orta saha oyuncusu Ederson'u transfer etmeyi düşündüğü iddia edildi. Atalanta'da forma giyen oyuncunun yanısıra Real Sociedad'dan Martin Zubimendi ve Torino'dan Samuele Ricci de potansiyel transfer hedefleri olarak gösteriliyor.

Transferlerden birinin Ocak ayında gerçekleşebileceği de ifade edildi . Rodri sakatlanana kadar istikrarlı futboluyla Manchester City'nin vazgeçilmezlerinden olmuştu.