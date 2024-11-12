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Spor

Manchester City, Rodri'nin alternatiflerini belirledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İspanyol yıldızı Rodri'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapatması sonrası devre arasında orta saha bölgesine takviye yapma kararı aldı.

12 Kasım 2024 Salı 01:32 - Güncelleme:
Manchester City, Rodri'nin alternatiflerini belirledi
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Manchester City'de Rodri'nin sakatlığı sonrası transfer planını hızlandırdı.

İngiliz ekibinin Balon d'Or kazanan yıldızının yokluğunda gideceği hedefler belli oldu.

City'nin, İspanyol orta saha oyuncusu Ederson'u transfer etmeyi düşündüğü iddia edildi. Atalanta'da forma giyen oyuncunun yanısıra Real Sociedad'dan Martin Zubimendi ve Torino'dan Samuele Ricci de potansiyel transfer hedefleri olarak gösteriliyor.

Transferlerden birinin Ocak ayında gerçekleşebileceği de ifade edildi . Rodri sakatlanana kadar istikrarlı futboluyla Manchester City'nin vazgeçilmezlerinden olmuştu.

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