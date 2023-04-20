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Spor

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City, Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. İlk maçı 3-0'lık skorla kazanmış olan İngiliz ekibi adını yarı finale yazdırdı.

20 Nisan 2023 Perşembe 00:27 - Güncelleme:
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Manchester City, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Allianz Arena'daki maç 1-1 sona erdi.

Manchester City'nin golcü ismi Erling Haaland, 37. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

İlk yarıda penaltıyı kaçıran Haaland, 57. dakikada ise takımını öne geçiren golü attı. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Bayern Münih'te Joshua Kimmich, 83. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Manchester City, bu sonucun ardından Devler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi macerasına bu sezon çeyrek finalde veda etti.

Manchester City, yarı finalde ise Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin diğer ayağı Milan - Inter derbisine sahne olacak.

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