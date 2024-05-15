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Spor

Manchester City şampiyonluk için geri sayıma geçti!

İngiltere Premier Lig'in 34. haftanın erteleme maçında Manchester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla, mavi beyazlılar ligin son haftasına lider olarak girdi.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 00:06 - Güncelleme:
Manchester City şampiyonluk için geri sayıma geçti!
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Manchester City, Premier Lig 34. haftanın erteleme maçında Tottenham ile karşılaştı. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51 ve 90+1. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.

Halaand'ın golünde asisti yapan De Bruyne, sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar forma giyememesine rağmen bu sezon 10. asistini yaptı.

DE BRUYNE'DEN BÜYÜK BAŞARI

Kevin De Bruyne, Cesc Fabregas'ı geçerek Premier Lig tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu. Ryan Giggs, 163 asistle zirvede yer alıyor.

ALISSON DEVAM EDEMEDİ, ORTEGA DÜNYALARI ÇIKARDI

Manchester City'de sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Alisson, 69. dakikada yerini Stefan Ortega'ya bıraktı. Sonradan oyuna giren Ortega, Tottenham'ın 3 net gol pozisyonunda kalesinde devleşerek takımını ipten aldı.

SON HAFTAYA LİDER GİRDİ

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 88'e çıkardı ve son haftaya girilirken Arsenal'in 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Tottenham ise 63 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında City, West Ham ile karşılaşacak. Tottenham ise küme düşen Sheffield ile oynayacak.

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