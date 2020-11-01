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Spor

Manchester City, Stevanovic'i transfer etti

Manchester City, Sırbistan'ın Partizan takımının 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Filip Stevanovic'i 8 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

AA01 Kasım 2020 Pazar 13:14 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 13:14
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Sırbistan'ın Partizan takımından kanat oyuncusu Filip Stevanovic'i kadrosuna kattı.

Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara transfer döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.

Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.

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