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Spor

Manchester City, Tijjani Reijnders için vites attırdı

Bu sezon beklentinin altında kalan Premier Lig ekibi Manchester City, Milan forması giyen Tijjani Reijnders'ı kadrosuna katmak için girişimlerine hız verdi.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 11:47 - Güncelleme:
Manchester City, Tijjani Reijnders için vites attırdı
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Manchester City, AC Milan forması giyen Tijjani Reijnders'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Nicolò Schira'nın aktardığına göre, İngiliz temsilcisi 26 yaşındaki Hollandalı yıldız için 60-65 milyon euro aralığında bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Reijnders'in ise City ile 8 milyon euro maaşlı 5 yıllık kontrat üzerinde anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Milan, oyuncuyu 2023 yazında AZ Alkmaar'dan 19 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Bu sezon 54 maça çıkan Reijnders, 15 gol ve 4 asistle dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Ancak İtalyan devi, yıldız ismini 80 milyon eurodan aşağıya bırakmak istemiyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

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