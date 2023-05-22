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Spor

Manchester City'nin hedefi üç kupa!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de finale kaldı. Aynı zamanda İngiltere Federasyon Kupası'nda da finale kalan maviler, sezonu üç kupayla bitirmek istiyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:18 - Güncelleme:
Manchester City'nin hedefi üç kupa!
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İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü kez adını zirveye yazdıran Manchester City, aynı başarıyı UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası'nda da tekrarlayarak sezonu üç kupayla taçlandırmayı hedefliyor.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

Serie A'da Napoli, La Liga'da Barcelona'nın ardından İngiltere'de de Manchester City, sezonu ilk sırada kapatmayı garantiledi. Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), zirve için geri sayıma başlarken, Bundesliga'da ise Bayern Münih'i geride bırakan Borussia Dortmund, şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.

MANCHESTER CİTY, 9. KEZ ŞAMPİYON

Zirve yolundaki rakibi Arsenal'in konuk olduğu Nottingham Forest'a 1-0 yenilmesiyle şampiyonluğu hafta sonunun ilk gününde garantileyen Manchester City, dün ise konuk ettiği Chelsea'yi aynı skorla yenerek son 6 sezonda 5'inci, toplamda ise 9. şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde bu sezon üstün performansıyla her kulvarda fark yaratan Manchester City, sezonu üç kupayla kapatmanın hesabını yapıyor.

İngiltere Federasyon Kupası'nın finalinde 3 Haziran Cumartesi günü Manchester United ile karşılaşacak City, 4 yıl aranın ardından tarihinde 7. kez bu kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

Manchester ekibinin en büyük rüyası ise 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşebilir. Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Inter takımıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak City, 2021'in ardından ikinci kez son iki takım arasına kaldığı organizasyonda ilk kez mutlu sona erişmek istiyor.

Ligde, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi kotası almaya çalışan takımlardan Manchester United, deplasmanda Bournemouth'u 1-0'la geçti. Ağırladığı Aston Villa ile 1-1 berabere kalan Liverpool'un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Newcastle United ise bugün kümede kalma mücadelesi veren Leicester City ile kritik bir maça çıkacak.

Ligin 37. haftası sonunda, bir maçı eksik 88 puanla şampiyon Manchester City'yi, 81 puanla Arsenal, 69'ar puanla Newcastle United ile Manchester United (birer maçları eksik), 66 puanlı Liverpool izledi.

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