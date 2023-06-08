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Spor

Manchester City ve Inter, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da

10 Haziran Cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek olan Inter ve Manchester City takımları İstanbul'a geldi.

IHA8 Haziran 2023 Perşembe 23:16 - Güncelleme:
Manchester City ve Inter, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşılaşacak olan Manchester City ile Inter akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Bu sezon İstanbul'un ev sahipliğinde, 10 Haziran Cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Final müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Manchester City ve Inter takımlarını taşıyan uçaklar akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Oyuncular uçaktan inip otobüslere geçti. İlk olarak Inter kafilesi taşıyan takım otobüsü akşam saat 20.00 sıralarında havalimanından ayrılırken, City kafilesini taşıyan takım otobüsü ise 21.00 civarında havaalanından ayrıldı.

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