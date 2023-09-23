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Spor

Manchester City yoluna kayıpsız devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester City sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti. Guardiola'nın ekibi sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılarak galibiyet serisini 6'da 6'ya çıkardı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 19:25 - Güncelleme:
Manchester City yoluna kayıpsız devam ediyor
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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Phil Foden ve 14. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Ev sahibi ekipte Rodri, 46. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla birlikte 6'da 6 yapan Manchester City, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Nottingham Forest ise 7 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Nottingham ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

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