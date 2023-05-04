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Spor

Manchester City zirveyi bırakmıyor

Premier Lig'in 34. haftasında sahasında West Ham United'ı ağırlayan Manchester City rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek zirvedeki yerini aldı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Manchester City zirveyi bırakmıyor
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında West Ham United'ı 3-0 yendi.

Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı West Ham United'ı 50. dakikada Nathan Ake, 70. dakikada Erling Haaland ve 85. dakikada Phil Foden'ın attığı gollerle mağlup etti.

Haaland, 35 gole ulaştığı Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu. Norveçli futbolcu, 34'er gole sahip Alan Shearer ve Andy Cole'u geride bıraktı.

Bir maç eksiği bulunan Manchester City, üst üste 9. galibiyetini alarak 79 puana yükseldi ve Arsenal'ın bir puan önünde zirveye yerleşti. West Ham United ise 34 puanla 15. sırada kaldı.

Günün diğer maçında Liverpool, sahasında Fulham'ı 39. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Art arda 5 galibiyete ulaşan Liverpool 59 puanla 5. basamakta yer aldı.

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