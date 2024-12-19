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Spor

Manchester City'de hedef Joshua Kimmich

Premier Lig'de ve Avrupa'da zor günler geçiren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, transferde hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi, Bayern Münih'te forma giyen Joshua Kimmich'i sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

19 Aralık 2024 Perşembe 00:36 - Güncelleme:
Manchester City'de hedef Joshua Kimmich
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Manchester City, transfer için çalışmalarını hızlandırdı.

Bild'in haberine göre, orta saha için takviye isteyen İngiliz ekibi, Bayern Münih'te forma giyen Joshua Kimmich'i sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNA BİTİYOR

Rodri'nin sakatlığı sebebiyle, Newcastle United'dan Bruno Guimares'i takımda görmek istediği iddia edilen Guardiola'nın, eski öğrencisi Joshua Kimmich'i de sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katacağı belirtildi.

KIMMICH'IN İSTATİSTİKLERİ

Sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Alman oyuncu, bu sezon 23 maça çıktı ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

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