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Spor

Manchester City'de İlkay Gündoğan fırtınası

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Tottenham'ı 3-0 yendi. Takımının 2 ve 3. golünü kaydeden İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 22:53 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 22:55
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Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Manchester City, 23. dakikada penaltıdan Rodri, 50 ve 66. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıkan İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı.

Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan Manchester City, ligde maç eksiğine rağmen puanını 53 yaparak liderliğini sürdürdü.

Son 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan bir maçı eksik Tottenham ise 36 puanda kaldı.

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