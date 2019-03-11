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Manchester City'de İlkay Gündoğan krizi çıktı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan’ın sözleşmesinin uzatılmasını isterken başarılı futbolcu bu teklife soğuk bakıyor.

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Guardiola, Fernandinho’nun yokluğunda takımın kilit isimlerinden biri haline gelen ve sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan ile yeni kontrat yapılmasını istese de başarılı futbolcu buna yanaşmıyor.
 
2016 yılında Borussia Dortmund’dan 20 milyon Sterlin karşılığında transfer edilen İlkay Gündoğan, 30 Haziran 2020 yılında bitecek sözleşmesinin ardından Manchester City’den ayrılmak istiyor.
 
“İLKAY KALMAK İSTEDİĞİNİ BANA HİSSETTİRMELİ”
 
Premier Lig’de 3-1 kazandıkları Watford maçının ardından konuyla ilgili konuşan Guardiola, şu ifadeleri kullandı:
 
“İlkay Gündoğan ile sözleşme uzatmak istiyoruz ancak bu kulübe ve oyuncunun kendisine bağlı. Bu yüzden ne olacak bilmiyorum. Umarım kalır. Kalmasını tercih ederim ama onun da kalmak istediğini hissetmek istiyorum.
 
Kevin De Bruyne ve Gabriel Jesus ile birkaç gün içinde sözleşmeyi imzaladık fakat İlkay şu anda istemiyor, bu yüzden bekleyeceğiz. İstediğinde, biz burada olacağız.”
 
28 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City ile çıktığı toplam 38 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
 
Güneş
 

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