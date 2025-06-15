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Spor

Manchester City'de Jack Grealish ile yollar ayrılabilir

Premier Lig ekibi Manchester City, başarılı oyuncu Jack Grealish'ın takımdan kiralık olarak ayırmasına sıcak bakıyor.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 09:44 - Güncelleme:
Manchester City'de Jack Grealish ile yollar ayrılabilir
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Premier Lig devi Manchester City'nin rekor transferi için şu anda, hiçbir şey eskisi gibi değil.

2021'de Aston Villa'dan o zamanki İngiliz rekoru olan 100 milyon sterlin (136 milyon dolar) karşılığında Etihad Stadyumu'na gelen Grealish, şimdi City kariyerinde bir dönüm noktasında görünüyor. 28 yaşındaki oyuncunun, kendisine haftalık 300.000 sterlin kazandıran mevcut anlaşmasında iki yılı daha var. The Guardian'ın haberine göre City, onu kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

Pep Guardiola'nın ekibi, Fas şampiyonu Wydad Casablanca'ya karşı oynayacakları Kulüpler Dünya Kupası mücadelesine hazırlanmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Grealish, Boca Raton'a gelen City'nin seyahat eden kadrosunda yok. Kulüp kaynakları, City'nin oyuncuyu aktif olarak dışarı itmediğini ancak görüşmelere açık olduğunu belirtiyor. Ancak, 50 milyon sterlinlik fiyat etiketi var.

Daily Mail'e göre Aston Villa'ya olası bir dönüş şu anda ciddi şekilde tartışılıyor. Ancak, West Midlands kulübünün Grealish'in mevcut maaşının mali ağırlığı göz önüne alındığında tam bir transfer yapma olasılığı düşük. Geçici bir anlaşma, Villa'nın eski yıldızını maaşının tüm maliyetini üstlenmeden geri getirmesine olanak tanıyacak.

Bir zamanlar rekor kıran bir transferin merkezinde yer alan Grealish, şimdi kendisini kiralık transfer olduğu bir durumda buluyor. Bunun Villa Park'a geri dönüş mü yoksa yurt dışına transfer mi olacağı henüz belli değil, ancak İngiliz yıldız için değişimin yaklaştığı açık. İngiliz futbolcuyla Türk devi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

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