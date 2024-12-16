Manchester City'de Jack Grealish tartışılıyor

Manchester City'de forma giyen İngiliz yıldız Jack Grealish'in kulüp forması altında geçirdiği 3.5 yıldaki performansı tartışma konusu oldu.

2021 yılında 117 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan transfer edilen kanat oyuncusu, Premier Lig'in en yaratıcı oyuncularından birisi olarak Manchester City'nin yolunu tuttu.

Aston Villa'da geçirdiği son 2 sezonda 68 maça çıkıp 17 gol - 18 asistlik performans sergileyen Grealish, top sürme becerisiyle de ligin fark yaratan oyuncularından birisi oldu.

Ancak Manchester City'ye kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak giden Grealish, kulüpte geçirdiği 3.5 yılda beklentilerin altında kaldı. City formasıyla 142 resmi maça çıkan İngiliz yıldız, 14 gol - 20 asistlik performans gösterdi.

Özellikle bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden Jack Grealish'in gelecek sezon yeniden yapılanmaya gitmesi beklenen Manchester City'den ayrılması bekleniyor.