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Spor

Manchester City'de kaptanlık pazu bandının yeni sahibi İlkay Gündoğan

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de takım kaptanı 31 yaşındaki İlkay Gündoğan oldu.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 19:10 - Güncelleme:
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Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, takım kaptanı oldu.

İlkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu harika takımın ve bu harika kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kaptanlık kol bandını daha önce takmıştım ama ilk kez resmi kaptan olarak seçilmek gerçekten büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN MANCHESTER CİTY KARNESİ

2016'dan beri Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, İngiliz ekibinde toplam 254 karşılaşmaya çıkarken 50 gol ve 33 asistle takımına katkıda bulundu.

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