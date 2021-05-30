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Spor

Manchester City'de Kevin De Bruyne hüngür hüngür ağladı

Şampiyonlar Ligi final maçında Chelsea ile karşılaşan Manchester City'de Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, geçirdiği sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Bruyne, oyundan çıkarken gözyaşlarına boğuldu.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:25 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 00:25
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Müsabakaya 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, maçın 57. dakikasında Chelseali Antonio Rüdiger'le çarpışırken oyuna devam edemedi.

Rüdiger'le çarpışmasının ardından bir süre acılar içinde yerde kalan Bruyne'ye ilk müdehale saha içinde yapıldı.

Bir süre yerden kalkamayan Bruyne'nin göz çevresinde şişiklik meydana gelirken oyuna devam edemeyeceğinin anlaşılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Sakatlık sonrası yerini Gabriel Jesus'a bırakan Kevin De Bruyne hüngür hüngür ağlarken teknik ekipten destek geldi.

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