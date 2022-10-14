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Spor

Manchester City'de Phil Foden ile yeni sözleşme imzalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 22 yaşındaki oyuncu Phil Foden ile yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

14 Ekim 2022 Cuma 22:42 - Güncelleme:
Manchester City'de Phil Foden ile yeni sözleşme imzalandı
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Manchester City, takımın önemli isimlerinden Phil Foden'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

İngiliz devinden yapılan açıklamada, "Bizden biri. Phil Foden 2027'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı." ifadelerini kullandı.

Foden ise yaptığı açıklamada, "Sözleşmemi uzattığım için mutluyum. Çocukken bu kulüpte oynamak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdiğim için minnettarım. Taraftarlara tüm destekleri için teşekkür ederim." dedi.

Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 2017 yılından bu yana A takımda forma giyiyor.

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