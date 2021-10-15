Manchester City'de Raheem Sterling ayrılık ateşini yaktı!

15 Ekim 2021 Cuma 06:59 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 06:59

Bu sezon Guardiola'nın ilk tercihleri arasında olmayan Raheem Sterling, ilk kez ayrılık sinyalleri verdi. İngiliz yıldız yaptığı açıklamada "Daha fazla süre almak için başka takıma gitme seçeneğim varsa buna açığım çünkü ben futbolu seviyorum ve oynamak istiyorum" diye konuştu.

Sterling açıklamasında "Yabancı dil öğrenmeliyim. Fransız ve İspanyol aksanlarını seviyorum, çalışmalıyım" diyerek hedefindeki takımlarla ilgili de ipucunu belli belirsiz vermiş oldu.

Raheem Sterling bu sezon ligde 7 maçta oynayıp 1 gol atarken 274 dakika süre aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.