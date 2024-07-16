İSTANBUL 34°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2024 Salı / 10 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0821
  • EURO
    36,0938
  • ALTIN
    2590.95
  • BIST100
    11166.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manchester City'den Dani Olmo hamlesi

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren İngiliz devi Manchester City, Leipzig forması giyen Dani Olmo'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

16 Temmuz 2024 Salı 10:04 - Güncelleme:
Manchester City'den Dani Olmo hamlesi
ABONE OL

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, gelecek sezon kadro planlamalarını sürdürüyor.

Sky'da yer alan habere göre; Manchester City, Leipzig forması giyen Dani Olmo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, İngiliz devinin Olmo'nun 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyip salı gününe kadar transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

BAŞKA TAKIMLARDA DEVREDE

Olmo için Manchester City'nin yanı sıra Chelsea ve Barcelona'nın da devrede olduğu ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezonda 25 maça çıkan Olmo, 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı üretti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.