31 Mart 2021 Çarşamba 21:58 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:58

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund forması ile yıldızı parlayan Erling Haaland, Ada ekiplerinin radarından çıkmıyor. Bir çok kulüp, Norveçli oyuncu için Borussia Dortmund'a teklif hazırlığı yapıyor.. Bu takımlardan biri de Manchester City... Mavi beyazlı ekip, yüklü bir bonservis bedeli ile Borussia Dortmund'un kapısını çalacak.

City, 5 yıllık sözleşme için yaklaşık 300 milyon sterlin vermeyi planlıyor. Erling Haaland'a da haftalık 600 bin sterlin ödenmesi gündemde.

Haaland, Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncusu olabilir

Bu rakamlar bir rekoru da beraberinde getirecek. 20 yaşındaki oyuncu İngiltere'ye adım atarsa, Premier Lig tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kayıtlara geçecek.

Transfer gerçekleşirse Manchester City hem büyük bir yıldızı kadrosuna katacak hem de sezon sonu takımdan ayrılacak olan Sergio Agüero'nun boşluğunu dolduracak.

Manchester City, Erling Haaland transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotayı Harry Kane'e çevirecek.