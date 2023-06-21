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Spor

Manchester City'den Gvardiol için dev teklif

Manchester City, Leipzig'in yıldız savunma oyuncusu Gvardiol için 80 milyon euro civarında bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

21 Haziran 2023 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Manchester City'den Gvardiol için dev teklif
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Geride bıraktığımız sezonda kupalara ambargo koyan Manchester City, yeni sezon transfer çalışmalarına da hızla devam ediyor.

İngiliz devi Manchester City, Josko Gvardiol'u kadrosuna katmak istiyor.

Sky Sport'un haberine göre City, Leipzig'e Gvardiol için 80 ila 85 milyon euro'luk bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin yakında kasık ameliyatı geçirecek olan Hırvat stoper ile sözlü anlaşmaya vardığı belirtilirken, kulübü Leipzig ile görüşmeleri sürdüreceği aktarıldı.

Leipzig'in Gvardiol transferinden 100 milyon euro ve başarı bonusları istediği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Leipzig formasıyla bu sezon 41 karşılaşmaya çıkan başarılı stoper 3 gol kaydetti.

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