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Spor

Manchester City'den İlkay Gündoğan açıklaması

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın geleceği hakkında İngiliz ekibinin başkanı Haldun el-Mübarek açıklama yaptı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 17:50 - Güncelleme:
Manchester City'den İlkay Gündoğan açıklaması
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Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın geleceği için yeni bir açıklama geldi.

İngiliz ekibinin başkanı Haldun el-Mübarek, yaptığı açıklamada İlkay'ın Manchester City oyuncusu olarak son günlerini geçirdiğini söyledi.

Haldun el-Mübarek, "Açıkçası İlkay'ın hayatta kendisi için büyük kararlar vermesi gerekiyor. Bu tamamen anlaşılabilir bir durum. Oyuncularımıza ve onların isteklerine her zaman saygı duymak zorundayız" dedi.

Haldun el-Mübarek, yıldız orta saha oyuncusu için ayrıca, "İlkay bir kaptan. Bu kulübün bir temsilcisi, sıkı çalışan, her zaman bağlı ve alçakgönüllü bir oyuncu. Kazanma zihniyeti açısından ve büyük maçlarda ona ihtiyaç duyduğunuzda her zaman ortaya çıkan bir oyuncu" sözlerini sarf etti.

BARCELONA İDDİASI!

Öte yandan Marca'da yer alan habere göre, Manchester City'den gelen yeni sözleşme teklifini reddeden İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transfer olmaya yakın olduğu aktarıldı.

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