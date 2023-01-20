Manchester City'den İlkay Gündoğan'a yeni sözleşme

Manchester City, sözleşmesi sezon sonunda bitecek takım kaptanı İlkay Gündoğan için harekete geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, İlkay'ın sözleşmesini uzatmak için başarılı futbolcu ile görüşmelere başladı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu 2016 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyiyor.

İlkay'ın adı transferde Barcelona ve Galatasaray ile anılmıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla şu ana kadar 26 resmi maça çıktı ve bunların 21'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1816 dakika süre alan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 gol ve 2 asistle skora etki etti.