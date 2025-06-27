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Spor

Manchester City'den Juve'ye 5 gollü tarife

Manchester City, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu 3. hafta maçında karşılaştığı Juventus'u 5-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde milli futbolcu Kenan Yıldız takımının tek golünde asisti yapan isim oldu.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 00:48 - Güncelleme:
Manchester City'den Juve'ye 5 gollü tarife
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu 3. hafta maçında Manchester City ile Juventus karşı karşıya geldi. Orlando Camping World Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 5-2'lik skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jeremy Doku, 26. dakikada Pierre Kalulu kendi kalesine, 52. dakikada Erling Haaland, 69. dakikada Phil Foden ve 75. dakikada Savinho attı.

Erling Haaland, bu golle birlikte kariyerinde 300. kez fileleri havalandırdı.

Juventus'un golleri 11. dakikada Teun Koopmeiners ve 85. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi.

KENAN YILDIZ 57'DE OYUNA DAHİL OLDU, ASİSTİNİ YAPTI

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, 57. dakikada Koopmeiners'in yerine oyuna dahil oldu.

Kenan, Vlahovic'in 85'te attığı golün asistini yaptı.

CITY LİDER, JUVE İKİNCİ

Bu sonucun ardından Manchester City, grubu 3'te 3 ve 9 puanla lider tamamladı. İlk yenilgisini alan Juventus ise 6 puanda kaldı ve grubu 2. sırada bitirdi.

Manchester City ve Juventus'un son 16 turundaki rakipleri, H Grubu'ndaki maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.

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