İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2022 Cuma / 2 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7638
  • EURO
    17,4679
  • ALTIN
    972.693
  • BIST100
    2443.77
Spor

Manchester City'den kaleci takviyesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Arminia Bielefeld'den kaleci Stefan Ortega'yı kadrosuna kattı.

1 Temmuz 2022 Cuma 17:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Manchester City, Brezilyalı kalecisi Ederson'un arkasına düşündüğü yedek kaleci arayışlarını sonlandırdı.

İngiliz ekibi, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Arminia Bielefeld'den ayrılan 29 yaşındaki Alman kaleci Stefan Ortega ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ortega'nın takıma katılması, takımın ABD'li kalecisi Zack Steffen hakkında çıkan transfer haberlerinin doğru olduğu şeklinde yorumlara sebep oldu.

Stefan Ortega, geçtiğimiz sezon Arminia Bielefeld formasıyla çıktığı 35 maçta kalesinde 59 gol görmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.