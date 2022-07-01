Manchester City'den kaleci takviyesi

Manchester City, Brezilyalı kalecisi Ederson'un arkasına düşündüğü yedek kaleci arayışlarını sonlandırdı.
İngiliz ekibi, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Arminia Bielefeld'den ayrılan 29 yaşındaki Alman kaleci Stefan Ortega ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Ortega'nın takıma katılması, takımın ABD'li kalecisi Zack Steffen hakkında çıkan transfer haberlerinin doğru olduğu şeklinde yorumlara sebep oldu.
Stefan Ortega, geçtiğimiz sezon Arminia Bielefeld formasıyla çıktığı 35 maçta kalesinde 59 gol görmüştü.