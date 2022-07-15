Manchester City'den Kounde hamlesi

Sevilla, Kounde'nin formasını resmî mağazadan çıkardı. Bu hareket sonrası Jules Kounde'nin transferi kesinleşti.

Barcelona, Kounde'yi transfer etmeye çok yakınken Christensen'i renklerine bağlaması ve oyuncu için istenilen yüksek bonservis sonrası beklemeye geçti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nathan Ake'nin Chelsea'ye transfer olması halinde Manchester City, Hollandalı oyuncunun boşluğunu doldurmak için Chelsea'nin sık sık gündemine gelen 23 yaşındaki Kounde ile ilgilendiği belirtildi.

2019'da 25 milyon euro karşılığında Bordeaux'dan Sevilla'ya gelen Kounde, La Liga ekibinde 95 maçta forma giydi.

Kounde'nin transfer listesinde olduğu Barcelona'ya karşıa attığı golü birlikte izleyelim.