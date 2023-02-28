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Spor

Manchester City'den Mateo Kovacic harekatı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Chelsea'de forma giyen Mateo Kovacic için harekete geçtiği ileri sürüldü.

28 Şubat 2023 Salı 19:30 - Güncelleme:
Manchester City'den Mateo Kovacic harekatı
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Manchester City, Chelsea'nin Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i transfer listesine ekledi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; 2024 yazında sözleşmesi bitecek olan Mateo Kovacic, Londra kulübünden gelen sözleşme uzatma tekliflerine şu ana kadar olumlu yanıt vermedi. Bunun üzerine harekete geçen Manchester City, Mateo Kovacic için Pep Guardiola'dan görüş aldı. İspanyol hocanın da olumlu yanıt vermesiyle birlikte harekete geçildi.

Sezon sonunda İlkay Gündoğan ile yollarını ayırmayı planlayan City, Türk asıllı Alman oyuncunun yerini Kovacic ile doldurmayı makul buldu. 32 yaşındaki oyuncunun yerine 28 yaşında ve Premier Lig tecrübesi üst düzey Kovacic'in ideal bir seçenek olacağı değerlendirildi.

2018 yazında kiralık olarak Chelsea'ye transfer olan Kovacic'in bonservisi 1 yaz sonra 45 milyon euro karşılığında Real Madrid'den alınmıştı. Hırvat orta saha, bu sezon Chelsea'de 23 maça çıkıp 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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