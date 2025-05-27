Manchester City'den Rayan Cherki hamlesi

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Manchester City, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.

The Telegraph'ın haberine göre; Manchester City, Lyon'un genç yıldızı Rayan Cherki'nin transferi için harekete geçti. Pep Guardiola, yaz transfer döneminde kadrosunu yeniden yapılandırmayı planlarken, Cherki'yi listenin üst sıralarına aldı.

CHERKI VEDA ETTİ, PL KULÜPLERİ PEŞİNDE

21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, bu yaz Lyon'dan ayrılacağını doğruladı. Premier Lig'den birçok kulüp tarafından yakından takip edilen Cherki'nin sözleşmesinde yaklaşık 20-25 milyon sterlin civarında bir serbest kalma maddesi bulunduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Fransız oyuncu bu sezon çıktığı 44 maçta 12 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.