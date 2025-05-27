İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2025 Salı / 30 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0154
  • EURO
    44,2764
  • ALTIN
    4136.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City'den Rayan Cherki hamlesi
Spor

Manchester City'den Rayan Cherki hamlesi

Premier Lig'de bu sezon beklentinin uzağında kalan Manchester City kadrosuna güçlendirmek için düğmeye bastı ve Lyon forması giyen genç yıldız Rayan Cherki için harekete geçti.

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 15:49 - Güncelleme:
Manchester City'den Rayan Cherki hamlesi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Manchester City, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.

The Telegraph'ın haberine göre; Manchester City, Lyon'un genç yıldızı Rayan Cherki'nin transferi için harekete geçti. Pep Guardiola, yaz transfer döneminde kadrosunu yeniden yapılandırmayı planlarken, Cherki'yi listenin üst sıralarına aldı.

CHERKI VEDA ETTİ, PL KULÜPLERİ PEŞİNDE

21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, bu yaz Lyon'dan ayrılacağını doğruladı. Premier Lig'den birçok kulüp tarafından yakından takip edilen Cherki'nin sözleşmesinde yaklaşık 20-25 milyon sterlin civarında bir serbest kalma maddesi bulunduğu belirtiliyor.

PERFORMANSI

Fransız oyuncu bu sezon çıktığı 44 maçta 12 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.