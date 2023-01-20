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Spor

Manchester City'den Tottenham karşısında müthiş geri dönüş

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 7. hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

20 Ocak 2023 Cuma 00:56 - Güncelleme:
Manchester City'den Tottenham karşısında müthiş geri dönüş
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Premier Lig'de oynanan 7. hafta erteleme maçında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manhester City, geriden gelerek 4-2'lik skorla kazandı.

Tottenham, 44. dakikada Dejan Kulusevski ve 45+2. dakikada Emerson Royal'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Manchester City, 51. dakikada Julian Alvarez ve 53. dakikada Erling Haaland ile bir anda skoru eşitledi. Riyad Mahrez, 63. dakikada geri dönüşü tamamladı. Cezayirli oyuncu, 90. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 42'ye yükseltti ve 1 maç fazlasıyla Arsenal'i 5 puan geriden takibini sürdürdü.

Tottenham ise son 4 maçta 3. yenilgisini alarak 33 paunda kaldı ve ilk 4'ün 5 puan uzağında kaldı.

Manchester City, bir sonraki maçında Wolves'u ağırlayacak. Tottenham ise Fulham deplasmanına gidecek.

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