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Spor

Manchester City'e Brentford çelmesi

Brentford, İngiltere Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Manchester City'i 2-1 mağlup etti.

12 Kasım 2022 Cumartesi 17:37 - Güncelleme:
Manchester City'e Brentford çelmesi
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Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City ile Brentford karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Brentford, 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Brentford, 16. dakikada Ivan Toney'nin golüyle öne geçti. Manchester City, bu gole 45+1. dakikada Phil Foden'ın golüyle yanıt verdi.

İkinci yarıda oyunu tek kaleye çeviren ve Brentford kalesinde pozisyonlara giren Manchester City, fileleri havalandıramadı.

Son dakikalarda kontrataklarını artıran Brentford, 90+8. dakikada Toney'nin ikinci golüyle kazandı.

Ligde üç maç aranın ardından puan kaybeden Manchester City, 32 puanda kaldı. Brentford ise puanını 20'ye yükseltti.

Manchester City, Dünya Kupası arasından sonra Leeds Unitede deplasmanına gidecek. Brentford ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

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