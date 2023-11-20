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Spor

Manchester City'e eski futbolcusundan dava!

Manchester City'nin eski oyuncusu Benjamin Mendy, 2021'deki cinsel saldırı suçlamasının ardından maaşında kesintiye uğramıştı. Aktarılana göre Fransız futbolcu, davadan aklanmasında sonra İngiliz ekibine 'maaşında izinsiz kesinti' iddiasıyla dava açtı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
Manchester City'e eski futbolcusundan dava!
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Premier Lig'in lideri Manchester City'ye şok bir haber geldi.

Sky Sports'un haberine göre; 2021'deki cinsel saldırı suçlamasının ardından 'maaşında izinsiz kesinti' iddiasıyla İngiliz ekibine dava açtı.

Mendy, 2 yıllık maaşında kendisinin bilgisi dışında kesinti yapıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

SUÇLAMALARDAN AKLANDI

Yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılarak Lorient'e imza atan 29 yaşındaki oyuncu, cinsel saldırı suçlamasında aklanmıştı.

REKOR BEDELLE ALINMIŞTI

Manchester City oyuncuyu 2017 yılında 52 milyon sterlin bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer etmişti.

İngiliz ekibinde 3 şampiyonluk yaşayan Mendy, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer aldı.

Cinsel saldırı iddiaları sonrası 29 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Lorient'e transfer oldu.

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