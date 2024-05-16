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Spor

Manchester City'e kötü haber! Ederson, son iki maçta yok

Manchester City'nin deneyimli kalecisi Ederson, takımının son iki maçında sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Manchester City'e kötü haber! Ederson, son iki maçta yok
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İngiltere ekibi Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, takımının son iki maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham maçında sakatlanan 30 yaşındaki file bekçisinin sağ göz çukurunda kırık tespit edildiği belirtildi.

Ederson, ligin son hafta mücadelesinde West Ham, Federasyon Kupası finalinde de Manchester United karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Manchester City, son hafta maçları öncesinde 88 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Arsenal, 86 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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