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Spor

Manchester City'e kötü haber! Rodri sezonu kapattı

Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guardiola, Rodri'nin sezonu kapattığını duyurdu.

27 Eylül 2024 Cuma 16:06 - Güncelleme:
Manchester City'e kötü haber! Rodri sezonu kapattı
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Manchester City'ye iki yıldızından kötü haber geldi.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola, ameliyat olan Rodri'nin sezonu kapattığını açıkladı.

Guardiola yaptığı açıklamada, "Rodri bu sabah ameliyat oldu. Ne yazık ki bu sezon Rodri için bitti. Gelecek sezon tekrardan aramızda olacak." dedi.

DE BRUYNE'DEN DE KÖTÜ HABER

Başarılı teknik adam, Manchester City'de sakatlığı süren Kevin De Bruyne'nin, Newcastle United maçında forma giyemeyeceğini belirtti.

Guardiola, "De Bruyne'nin de sakatlığı devam ediyor. Milli aradan önceki maça yetişme ihtimali var ancak Newcastle'a karşı oynamayacak." diye konuştu.

Manchester City, Newcastle ile cumartesi günü 14.30'da karşılaşacak.

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