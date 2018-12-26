Manchester City'e soğuk duş!

Premier Lig'de geçen hafta aldığı mağlubiyetle sarsılan Manchester City, Leicester'a da yenilerek büyük bir şok yaşadı. Manchester City, 19. haftada konuk olduğu Leicester City'e 2-1 yenildi ve üst üste 2. yenilgisini alıp 3. sıraya düştü.

Leicester'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Albrighton ve 81. dakikada Ricardo Pereira attı. Manchester City'nin tek sayısı ise 14. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.

TOTTENHAM'IN DA GERİSİNDE KALDI

Üst üste 2, son 4 maçta ise 3. yenilgisini alan Manchester City, lider Liverpool'un 7 puan gerisine düşerken Tottenham'a da geçildi ve 44 puan ile 3. sıraya düştü.

Premier Lig'e yükseldiği tarihten bu yana Boxing Day'de her maçını kaybeden Leicester ise ilk galibiyetini alırken 28 puan ile 7. sırada yer aldı.

City, gelecek hafta deplasmanda Southampton ile karşılaşacak. Leicester ise sahasında Cardiff'i konuk edecek.