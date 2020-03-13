Manchester City'li oyuncunun ailesinde koronavirüs tespit edildi

13 Mart 2020 Cuma 00:15 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 00:15

Manchester City, oyuncularından birinin ailesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "As takım oyuncularımızdan bir tanesinin aile üyelerinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Bunun üzerine oyuncumuz teste tabi tutulmuş ve test sonucu çıkana kadar kendini izole etmiştir." denildi.

The Mail ve The Sun'a göre, bu oyuncu Benjamin Mendy. Mendy, gün içerisinde hastaneden evine testler getirdi. Ambulansın Mendy'nin evine yanaştığı görüldü. Yapılan testler sonucunda Mendy'nin aile üyelerinde koronavirüs tespit edildi.

Manchester City'nin de Benjamin Mendy'nin durumundan oyuncularını haberdar ettiği ve dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.