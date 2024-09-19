Manchester City'nin başı büyük belada! Ceza alabilir

Manchester City'nin Finansal Fair Play Kuralları'nı ihlal etmek nedeniyle çok ciddi cezalar alabileceği iddia edildi.

2009 yılından bu yana 115 kez Finansal Fair-Play Kurallarını ihlal etmekle suçlanan Manchester City'nin davası pazartesi günü başladı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Manchester City'nin suçlu bulunması halinde diğer kulüpler gibi sadece puan silme cezası almayacağı ve Pep Guardiola'nın ekibini ciddi cezaların beklediği öne sürüldü.

Telegraph'taki haberde, Manchester City'nin suçlu bulunması halinde; Küme düşme, Carabao Cup, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası'ndan men cezası alabileceği vurgulandı.

Manchester City için verilecek kararın 2025 yılından önce açıklanması beklenmiyor.