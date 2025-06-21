Manchester City'nin Pep Guardiola sonrası planı hazır

Manchester City, Pep Guardiola ile yolları ayırdıktan sonra yerine Como teknik direktörü Cesc Fabregas'ı geçirmeyi düşünüyor.

Eski Arsenal yıldızı ve şu anda Como'nun teknik direktörlüğünü yapan Cesc Fabregas, Manchester City'nin radarına girdi. Kulüp, uzun süredir takımın başında olan Pep Guardiola'nın olası halefleri için değerlendirme yaparken Fabregas'ın da adaylardan biri olduğu bildiriliyor. 2016'dan bu yana City'yi çalıştıran Guardiola, geçtiğimiz sezon sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı. Ancak FootballTransfers'a göre, City yönetimi, Fabregas'ın kısa süredir devam eden teknik direktörlük kariyerinde gösterdiği taktiksel zekâdan oldukça etkilenmiş durumda ve onu gelecekteki potansiyel bir teknik adam olarak değerlendiriyor.

Guardiola, geçen yıl yeni sözleşmeye imza atarak City'ye bağlılığını gösterse de, kulüp efsanesinin görev süresinin sonlarına yaklaştığı düşünülüyor. Sekiz kez Premier League şampiyonu olan City, bu nedenle şimdiden geleceğe yönelik hazırlıklarını yapıyor. Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan yetişen Fabregas, Guardiola ile benzer futbol DNA'sına sahip. İngiltere'de Arsenal ve Chelsea formaları giydikten sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Fabregas, Avrupa'nın en gelecek vadeden genç teknik adamları arasında gösteriliyor.

Fabregas, 2024-25 sezonunun sonlarına doğru Como'nun üst üste 6 Serie A galibiyeti almasını sağladı. Bu başarılı seri, Lombardiya temsilcisinin sezonu İtalya'nın en üst liginde 10. sırada tamamlamasını sağladı.