İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2022 Pazar / 20 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3259
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    1024.88
  • BIST100
    2533.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City'nin transfer hedefi Marc Cucurella
Spor

Manchester City'nin transfer hedefi Marc Cucurella

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Brighton'da forma giyen Marc Cucurella'yı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

19 Haziran 2022 Pazar 18:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Manchester City, gelecek sezon için girişimlerini hızlandırdı. Kadrosuna yeni yüzleri katmak isteyen Ada ekibi, Brighton'ın kanat beki Marc Cucurella'yı transfer etmek istiyor. Bu transferde mali şartlar kadar Pep Guardiola faktörü de öne çıkıyor.

GUARDIOLA, LA MASIA'DAN TANIYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre; City menajeri Pep Guardiola'nın Barcelona altyapısından da iyi tanıdığı 23 yaşındaki İspanyol futbolcu için olumlu görüşe sahip olduğu ifade edildi. Ancak; oyuncunun kulübünün vereceği karar transferde belirleyici olacak.

50 MİLYON STERLİN BEDELİ VAR

Brighton, Manchester City'nin mali açıdan gücünü bildiği için 50 milyon sterlin talep etmeye hazırlanıyor. Guardiola, Katalan ekibinin başındayken La Masia akademisine katılan Cucurella da transfer gelişmelerini heyecanla takip ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Marc Cucurella Saseta, 1,75 boyunda ve sol bek mevkisinin dışında orta sahanın solunda ve stoperde oynayabiliyor. Futbolcu geçen sezon Brighton ekibinde 38 maçta 1 gol 1 asist üretti. Öncesinde ise Getafe'de sadece 1 maçta 22 dakika süre alabildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.