Manchester City-Tottenham mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek
Şampiyonlar Ligi'nde 17 Nisan'da oynanacak Manchester City-Tottenham karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Manchester City ile Tottenham takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Çarşamba günü Manchester şehrinde oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonundan Artur Soares Dias olacak.
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