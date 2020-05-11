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Spor

Manchester City'ye 8. kardeş geldi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Belçika takımı Lommel'i satın aldı.

AA11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:58 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 17:58
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CFG'den yapılan açıklamada, şirketin Belçika 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Lommel Futbol Kulübünün çoğunluk hisselerini satın aldığı belirtildi.

Belçika'nın Limburg şehrinde 2003 yılında kurulan Lommel, maçlarını 8 bin kişilik Soeverein Stadı'nda oynuyor.

CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, İspanya'da Girona, Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City takımlarının hisselerini satın almıştı.

Lommel, böylece şirketin bünyesine kattığı 9'uncu kulüp oldu.

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