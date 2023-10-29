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Spor

Manchester derbisinin kazananı City oldu!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan derbiyi konuk ekip Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

29 Ekim 2023 Pazar 20:41 - Güncelleme:
Manchester derbisinin kazananı City oldu!
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Manchester City, Manchester United'ı Old Trafford'da 3-0'lık skorla mağlup etti.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada penaltıdan ve 49. dakikada Erling Haaland, 80. dakikada Phil Foden kaydetti.

Manchester City, Old Trafford'da 31 yıl sonra penaltıdan gol bularak bir seriyi kırmış oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City, 24 puana yükseldi ve lider Tottenham'ı 2 puan geriden takibini sürdürdü. Ligde 2 maç aranın ardından kaybeden Manchester United, 15 puanda kaldı ve zirveden 11 puan uzağa düştü.

Manchester United, gelecek hafta Fulham deplasmanına gidecek. Manchester City ise sahasında Bournemouth'u konuk edecek.

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